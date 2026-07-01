Hilvan'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hilvan ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı