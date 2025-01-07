Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da beton mikserine çarparak demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Akçakale ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Gümüşsuyu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus Kalkan'ın idaresindeki 63 PY 998 plakalı otomobil ile Mehmet M. yönetimindeki 63 AHU 135 plakalı beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken mikser sürücüsü ise yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan cenaze, otopsi işlemleri için Ceylanpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA