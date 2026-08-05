Şanlıurfa'da motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. B.H. idaresindeki 63 AAN 417 plakalı motosiklet ile R.C. yönetimindeki 27 BJ 846 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı