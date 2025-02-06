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Şanlıurfa'da Otomobil Dereye Düştü: Baba ve Oğlu Yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye düştü. Kazada baba ve oğlu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin dereye düşmesi sonucu baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karakoyun deresine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerince dere içinde ters dönen araçtan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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