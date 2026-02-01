Haberler

Şanlıurfa'da otobüsün çarptığı çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'da ailesiyle yolun karşı tarafına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı 5 yaşındaki A.M.T. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, önceki gün Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.M.T.'ye (5), sürücüsü henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü çarptı. Kazada çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük Meryem, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

