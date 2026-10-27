Şanlıurfa'da otobüste 16 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 16 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 30 parça halinde toplam 16 kilo 400 gram skunk bulundu. Operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, diğeri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı