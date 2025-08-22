Şanlıurfa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Bakımlı Mahallesi'nde bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ŞANLIURFA