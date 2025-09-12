Şanlıurfa'da Orman Yangını Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde dün gece çıkan orman yangınını devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına bölge halkı ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının, hızla "Bal Ormanı" olarak bilinen ormanlık alana doğru ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi. - ŞANLIURFA