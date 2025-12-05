Haberler

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 öğrenci hastanelik oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'daki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda, yedikleri sandviç ve çorbanın ardından 25 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir okulda 25 öğrenci, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesindeki Beyazkuyu İlk ve Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre, öğle arası okulda dağıtılan sandviç ekmek ile çorbadan içen 25 öğrenci rahatsızlandı. Öğretmenler, öğrencilerin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine okula, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulanslara alınan 25 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Brezilya'da spor salonunda talihsiz kaza: Müze müdürü hayatını kaybetti

Antrenman felaketle bitti: Şehrin sevilen ismi hayatını kaybetti
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır

Yolda karşılaşınca silahları çektiler! Bilanço ağır
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Oyuncu Celil Nalçakan trafik kazası geçirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.