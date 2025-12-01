Haberler

Şanlıurfa'da Öğretmene Jiletli Saldırı

Şanlıurfa'da Öğretmene Jiletli Saldırı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir öğretmen, aracını park ederken para istemek amacıyla yanına yaklaşan bir şahıs tarafından jiletle yaralandı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, öğretmen hastaneye giderek durumu bildirdi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde görev yapan bir öğretmen, aracını park ettiği sırada yanına yaklaşarak kendisinden para isteyen şahıs tarafından jiletle saldırıya uğraması sonucu yaralandı.

Olay, Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Öğretmen olan Ömer B. iddiaya göre, aracını park ettiği sırada yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaştı. Şahıs, öğretmenden para istedi. Öğretmen olan Ömer B. de para vermek istemeyince şahıs elindeki jilet ile Ömer B.'yi kolundan yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, öğretmen de kendi aracıyla hastaneye gitti. Kolunda derin yara oluşan Ömer B. şahsın yakalanması için durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

Emniyet ekipleri tarafından şahsın yakalanması için çalıma başlatıldı. - ŞANLIURFA

