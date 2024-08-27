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Şanlıurfa'da öğretmen fıstık bahçesinde öldürüldü, cinayet şüphelisi tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğretmen Yasin Kayran, fıstık bahçesinde tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, kısa sürede cinayet şüphesini yakaladı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğretmen Yasin Kayran, fıstık bahçesinde tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, kısa sürede cinayet şüphesini yakaladı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Bozova ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi. Çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin öğretmen Yasin Kayran (24) olduğu tespit edildi. Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Cinayet şüphelisi tutuklandı

Cinayette kurban gittiği belirlenen öğretmenin ölümüyle ilgili Şanlıurfa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın talimatıyla, özel olarak oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma yürüttü. Cinayet şüphelisi Ahmet Elçi'nin, Kayran'a ait 63 EN 574 plakalı otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen JASAT ekipleri, Elçi'yi kanlı elbiseler içinde öğretmene ait cüzdan para ve suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Jandarmada verdiği ifadede, Şanlıurfa'dan Bozova'ya gitmek için yolda otostop yaptığını belirten Ahmet Elçi, ölen Yasin Kayran'ın kendisini aracına aldığını belirtti. Daha sonra Elçi, işlediği cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını ileri sürdü. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Bozova 3.Sayfa Güncel Haberler

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