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Şanlıurfa'da Öğrencilerin Doğum Gününde Pasta Zehirlenmesi

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir ilkokulda, doğum günü kutlaması sonrası dışarıdan alınan pastayı yiyen 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir öğrencinin doğum günü için okula götürdüğü pastadan yiyen 15 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki İbni Sina İlkokulunda yaşandı. İddiaya göre, doğum gününü sınıf arkadaşlarıyla birlikte kutlamak isteyen bir öğrenci, dışardan aldığı pastayı okula getirdi. Ders arasında doğum günü kutlandıktan sonra pasta öğrencilere ikram edildi. Pastayı yiyen 15 öğrencide, kısa süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Zehirlendikleri anlaşılan öğrenciler, çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zehirlenme Doğum Günü Haliliye

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