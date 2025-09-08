Haberler

Şanlıurfa'da Motosiklet Traktöre Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Mustafa Ateş, traktöre çarparak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Yaylacık kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mustafa Ateş'in kullandığı motosiklet, anayola çıkmaya çalışan Ahmet A.'nın kullandığı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
