Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yusuf Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CFK 877 plakalı Volkswagen marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarken motosiklet ise sürücüsüyle birlikte yol kenarına savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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