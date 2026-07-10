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Otomobile arkadan çarpıp havada taklalar attılar: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobile arkadan çarpıp havada taklalar attılar: 1'i ağır 2 yaralı
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Şanlıurfa'da ana caddeye dönüş yapan otomobile arkadan çarpan motosikletteki 2 kişi havada taklalar atarak savruldu. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı, yaralılardan birinin durumu ağır.

Şanlıurfa'da ana caddeye dönüş yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin üzerindeki 2 kişinin havada taklalar atarak savrulması, çarptıkları otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Arkasındaki yolcu bölmesinde oturan amcasının oğlu Mehmet Hadi Y. ile birlikte motosikletle seyir halinde olan Aydın Y., ara yoldan caddeye giriş yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aydın Y. ile Mehmet Hadi Y., havada taklalar attı. Yola savrulan şahıslar yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Hadi Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı ise çarptıkları otomobilin arka araç içi kamerasına yansıdı.

Olay sonrası otomobil sürücüsü sonra emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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