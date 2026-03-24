Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da şarampole devrilen motosikletin genç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Harran ilçesi Kuruyer kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Ali Özaslan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlemdi. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı