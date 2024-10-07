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Şanlıurfa'da Motosiklet Denetimlerinde 196 Sürücüye Cezai İşlem

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Şanlıurfa'da yapılan motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 196 sürücüye para cezası uygulandı. Denetimlerde 932 motosiklet kontrol edildi ve 39 motosiklet trafikten men edildi. Vali Hasan Şıldak, kask takmayan sürücülere ceza uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Motosiklet denetiminde 196 sürücüye para cezası

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 196 sürücüye para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da motosiklet denetimleri sürüyor. Emniyet ve jandarma trafik birimleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 932 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 39 motosiklet trafikten men edilirken 99 kask takmayan, 22 ehliyetsiz, 15 dur ihtarına uymayan ve 60 kural ihlali yapan olmak üzere toplam 196 sürücüye para cezası uygulandı.

Kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza kesilecek

Denetimlerde 3 kişi hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan adli işlem başlatılırken denetimlerin devam edeceğini ifade eden Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, "Trafik kazaları içinde motosikletlerin karıştığı kaza sayısı oldukça yüksektir. Ayrıca yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerinin kurallara daha az uydukları görülmektedir. Bundan sonraki dönemde kask takmayan bütün motosiklet sürücülerine de trafik para cezası uygulanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'da Motosiklet Denetimlerinde 196 Sürücüye Cezai İşlem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa

Hasan Şıldak Motosiklet Şanlıurfa Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Ceza

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