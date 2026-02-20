Haberler

Devrilerek yanan tırın sürücüsü sinir krizi geçirdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında devrilen mısır yüklü tır, alev aldı. Sürücü Ali E. sinir krizi geçirirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da devrildikten sonra alev alarak yanan mısır yüklü tırın sürücüsü sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde yer alan Gökçayır mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Ali E.'nin kullandığı 02 AFM 588 plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün virajı alamaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almazken tırda yangın çıktı. Kaza nedeniyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken kaza yapan sürücü ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
