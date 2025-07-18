Şanlıurfa'da Mısır Tarlasında Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'da Mısır Tarlasında Erkek Cesedi Bulundu
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, mısır tarlasında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti ve cesedi morga kaldırdı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde mısır tarlasında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Gülveren Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, mahalleli mısır tarlasında yetişkin şahsı hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yüzü moraran şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çevrede yaşanan vatandaşların teşhis edemediği şahsın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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