Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Abdülbaki Keskin hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün karşıdan gelen minibüsün geçmesini beklemeden ara yola çıkmaya çalıştığı anlaşıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken kaza anı ise kamera yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Ekinyazı kırsal Mahallesi yolunda meydana geldi. Sait B. yönetimindeki 40 ABA 288 plakalı minibüs, ara yola dönmeye çalışan 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin'in kullandığı 27 RV 358 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yanlış karar hayatına mal oldu

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada 42 yaşındaki Abdülbaki Keskin hayatını kaybetti. Sürücünün karşıdan gelen minibüsün geçmesini beklemeden ara yola sapmaya çalıştığı gözlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

