Valilikten "cenin" açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, Haliliye ilçesindeki Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen cenin ve uzuvların uygunsuz şekilde bırakıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldığını ve konunun adli mercilere intikal ettirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Mayıs 2026 tarihinde Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Söz konusu durum valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
