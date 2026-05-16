Valilikten "cenin" açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, mezarlıkta bulunan ceninlerle ilgili ekipler tarafından gerekli incelemelerin yapıldığını, durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konunun adli mercilere intikal ettirildiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "16 Mayıs 2026 tarihinde Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından mahallinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Söz konusu durum valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı