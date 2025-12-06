Şanlıurfa'da markete silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde motosikletli ve maskeli 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan market çalışanı yaralandı. Yaralanan genç, acı içinde yardım bekledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, market çalışanı S.A. (21), çalıştığı iş yerini açmak istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan S.A., yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı market başka bir olayda da kurşunların hedefi olmuştu

Öte yandan, geçtiğimiz 20 Kasım tarihinde bölgede yaşanan silahlı kavgada Ali Eskiler (23) hayatını kaybederken, Baver A. (24) ise ağır yaralanmıştı. Kavgada aynı market kurşunların hedefi olmuş ve tarafların ellerindeki tüfeklerle markete girdiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA