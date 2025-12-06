Haberler

Şanlıurfa'da markete silahlı saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa'da markete silahlı saldırı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde motosikletli ve maskeli iki şahıs, market çalışanı S.A.'ya silahlı saldırıda bulundu. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde motosikletli ve maskeli 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan market çalışanı yaralandı. Yaralanan genç, acı içinde yardım bekledi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, market çalışanı S.A. (21), çalıştığı iş yerini açmak istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan S.A., yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı market başka bir olayda da kurşunların hedefi olmuştu

Öte yandan, geçtiğimiz 20 Kasım tarihinde bölgede yaşanan silahlı kavgada Ali Eskiler (23) hayatını kaybederken, Baver A. (24) ise ağır yaralanmıştı. Kavgada aynı market kurşunların hedefi olmuş ve tarafların ellerindeki tüfeklerle markete girdiği anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul'da sağanak kabusu! Halk otobüsü takla attı, zincirleme kaza TEM'i kilitledi

Halk otobüsü takla attı, zincirleme kazada çok sayıda yaralı var
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.