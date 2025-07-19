Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Bebek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Mahsur Kalan Bebek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da annesinin unuttuğu anahtarla birlikte araçta mahsur kalan 3 aylık bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekipler, aracın camını kırarak bebeği kurtardı ve ardından anneye teslim etti.

Şanlıurfa'da annesinin anahtarı içinde unuttuğu araçta mahsur kalan 3 aylık bebek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin anahtarı içinde unuttuğu otomobilde mahsur kalan 3 aylık bebeğin kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, aracın camını çekiç ile kırarak kapıyı açtı. Kurtarılan 3 aylık Nisa Y. annesine teslim edildi.

Anne, çocuğunu kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı

Eşiyle aşklarının nasıl başladığını ilk kez detaylarıyla anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...

Hayranının Acun'a seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.