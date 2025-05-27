Şanlıurfa'da Mağarada Uyuşturucu Operasyonu: 88 Kök Kenevir ve 7 Bin 850 Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa'daki bir mağarada yapılan aramada 88 kök kenevir bitkisi ile 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Mağaradan kenevir bitkisi çıktı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki bir mağarada arama yapan polis ekipleri, içeride gizlenmiş 88 kök kenevir bitkisi ile kayalıklara saklanmış 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağarada uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Mağarada arama yapan ekipler, 88 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kayalık alanda da arama yapan ekipler, taşların arasına gizlenmiş 7 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.