Şanlıurfa'da Mağarada Uyuşturucu Operasyonu: 88 Kök Kenevir ve 7 Bin 850 Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Mağarada Uyuşturucu Operasyonu: 88 Kök Kenevir ve 7 Bin 850 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa'da Mağarada Uyuşturucu Operasyonu: 88 Kök Kenevir ve 7 Bin 850 Hap Ele Geçirildi
Haber Videosu

Şanlıurfa'daki bir mağarada yapılan aramada 88 kök kenevir bitkisi ile 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Mağaradan kenevir bitkisi çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki bir mağarada arama yapan polis ekipleri, içeride gizlenmiş 88 kök kenevir bitkisi ile kayalıklara saklanmış 7 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağarada uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Mağarada arama yapan ekipler, 88 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kayalık alanda da arama yapan ekipler, taşların arasına gizlenmiş 7 bin 850 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı

Bıçak altına yattı! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.