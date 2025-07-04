Şanlıurfa'da Lastiği Kopan Otomobil Devrildi, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Lastiği Kopan Otomobil Devrildi, 2 Yaralı
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Birecik ilçesinde düz yolda ilerleyen otomobilin sol arka lastiği yerinden koparak devrilmesine neden oldu. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düz yolda seyrederken lastiğinin yerinden kopması sonucu devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesindeki TOKİ konutları bölgesinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SY 119 plakalı otomobil, düz yolda seyrederken sol arka lastiğinin yerinden kopması sonucu devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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