Tıraş olmaya gittiği kuaförde öldürüldü

Şanlıurfa Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tıraş olmak için kuaföre giden Abdulkadir Doğan (38), kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

EKİPLER SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞAHSI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.