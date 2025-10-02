Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: 1 Ölü, 14 Yaralı

Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı kaza anına ilişkin bir tıra ait araç kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, Can Akgeyik (20) yönetimindeki 63 SH 694 plakalı otomobil ile Mehmet P. idaresindeki 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsü kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobilde sıkışan genç sürücü Can Akgeyik ekiplerin tüm müdahalesine rağmen yanarak hayatını kaybetmiş, minibüsündeki 14 kişi ise yaralanmaları sonucu hastanelerde tedavi altına alınmıştı. 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaza anına ilişkin bir tıra ait araç kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde otomobil ile yolcu minibüsünün kara yolunda kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA