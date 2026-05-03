Haberler

Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı

Şanlıurfa'da köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpek saldırısına uğrayan 70 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpek saldırısına uğrayan 70 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Yukarı Göklü Mahallesinde yaşandı. Öğle saatlerinde kırsaldan kent merkezine gitmek üzere evinden çıkan Abdulkadir Karakuş, yolda minibüs beklediği sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Ayağından, kolundan ve kafasından ısırılan yaşlı adam yaralandı.

Yoldan geçen tur otobüsü fark etti

Köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adamı fark eden tur otobüsü şoförü, aracını yol kenarında park ederek turistlerle birlikte duruma müdahale etti. Köpeği uzaklaştırarak yaşlı adamı kurtaran vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.

Köpek saldırısının ardından hastane acili önünde konuşan Abdulkadir Karakuş, "Yolda beklerken bir köpeğin bana doğru geldiğini fark ettim. Bana saldıracağını düşünmemiştim. Bir anda bana saldırınca sırt üstü düştüm. Ayağımdan, kolumdan ve kafamdan ısırıldım. Saldırı devam ederken tur otobüsü şoförü yoldan geçerken beni fark etti. Turistlerle beraber beni köpekten kurtardılar. Onlar olmasaydı belki hayatta olmayabilirdim" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Okul saldırısından 18 gün sonra vefat eden Almina'nın annesinin sözleri yürek parçaladı

Kızının cenazesini teslim alan annenin sözleri iç burktu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede