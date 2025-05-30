Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce yol kenarındaki araçlara çarptı, ardından bir iş yerine daldı. Kazada sürücü ve araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa