Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce yol kenarındaki araçlara çarptı, ardından bir iş yerine daldı. Kazada sürücü ve araçtaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA