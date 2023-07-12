Kızını üstüne tiner dökerek yakıp öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet verildi

Şanlıurfa'da Filistin uyruklu bir babanın 13 yaşındaki kızını üstüne tiner dökerek yakarak öldürmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme hiçbir indirim uygulamadan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

2021 yılında Şanlıurfa'da 13 yaşındaki kızını üstüne tiner döküp yakarak öldüren Filistin uyruklu baba Mohammad Dwla'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Mahkeme ceza için herhangi bir indirim uygulamadı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Filistin uyruklu Mohammad Dwla ile taraf avukatları katıldı. Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Dwla, 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'nın yaşam hakkını sonlandırdığı için pişman olduğunu, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu ifade etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanığı "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'da üzerine 3 Eylül 2021'de dökülen tinerin alev almasıyla ağır yaralanan Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucu, banyoda üzerine tiner döktüğü kızını yakarak öldürdüğü anlaşılan baba Mohammad Dwla tutuklanmıştı.