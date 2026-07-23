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Kamu görevlisi kılığındaki 3 dolandırıcı tutuklandı

Kamu görevlisi kılığındaki 3 dolandırıcı tutuklandı
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Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Aramalarda 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para ele geçirildi.

Şanlıurfa'da telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaktan gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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