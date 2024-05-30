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Şanlıurfa'da Kayıp Lise Öğrencisinin Cesedi Bulundu

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Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olan lise öğrencisi Senem Han'ın cesedi sulama kanalında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olarak aranan lise öğrencisinin cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. 25 Mayıs tarihinde kayıp olarak aranan lise öğrencisi Senem Han'ı (15) arama çalışmaları sürdüğü, sırada sulama kanalında bir cesedin görülmesi üzerine ekipler bölgeye hareket etti. Su Altı Dalgıç Polis ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, yapılan olay yeri incelemesi sonrası Senem Han olduğu öğrenildi.

Cenaze aracına konulan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber üzerine olay yerine giden Senem Han'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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