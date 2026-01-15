Haberler

Şanlıurfa Valiliği duyurdu: Suriye'de bulunan cesedin kimliği belirlendi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobili su tahliye kanalına düşen Halil Gündüz'ün cesedi, arama çalışmaları sonrası Suriye'de bulundu. Olayda, Gündüz'ün çocukları da hayatını kaybetmişti.

Suriye'de bulunan cesedin Şanlıurfa'da otomobiliyle su tahliye kanalına düşen sürücü Halil Gündüz'e ait olduğu ortaya çıktı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "29 Aralık 2025 tarihinde Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde bir aracın sulama tahliye kanalına düşmesi sonucunda kanalda kaybolan araç sürücüsü H.G. isimli vatandaşımızı arama çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonu altında kapsamlı ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülmüştür. Kayıp vatandaşımız 15 Ocak 2026 tarihinde saat 18.00 sularında Suriye'de Barış Pınarı Harekat Bölgesi Telabyad sınırları içinde, sınırımıza yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunmuştur. Gerekli işlemleri tamamlanarak Akçakale Devlet Hastanesine getirilen vatandaşımız ile ilgili adli sürece ilişkin iş ve işlemler tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecektir. Merhum vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

Olay, 29 Aralık 2025'te Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istemiş, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tahliye kanalına devrilmişti. Otomobildeki öğrenciler Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenine ulaşılırken, sürücü Halil Gündüz ise uzun süren arama çalışmaları sonucunda bulunamamıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
