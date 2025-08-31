Şanlıurfa'da Kaybolan 50 Yaşındaki C.Ö. Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşandı. Bir süredir kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki C.Ö.'nün yakınları harekete geçti. Şahsın yalnız yaşadığı evine giden yakınları, şoke eden bir manzara ile karşılaştı. C.Ö.'nün hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA