Kasap dükkanına silahlı saldırı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kasap dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda işyeri sahibi ve çalışanı yaralandı. Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da kasap dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yer alan Haşimiye Meydanında yaşandı. Meydandaki bir kasap dükkanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda dükkan sahibi Bakır M. ile yanında çalışan Halil P. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgeye giden polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıda yaralanan Bakır M.'nin sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

