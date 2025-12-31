Haberler

Siverek'te kar yağışı sonrası kazalar peş peşe geldi

Güncelleme:
Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, trafik kazalarına neden oldu. Bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yetkililer, yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ederken sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken trafik kazalarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı, Siverek'te sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, ilçe genelinde birçok noktada maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar meydana geldi.

Siverek-Diyarbakır kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobilin tırın altına girmesi sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan bazı vatandaşlar kar yağışını halay çekerek kutlarken, yoğun kar nedeniyle hasta taşıyan bir ambulansın da yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Yetkililer, ilçe merkezi ve ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirirken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. - ŞANLIURFA

