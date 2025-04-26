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Şanlıurfa'da Kamyon ile Çarpışan Otomobil Ters Döndü

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Şanlıurfa'da yük kamyonu ile çarpışan otomobil ters dönerken, sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olayda ölü veya yaralı yok, trafik normal seyrine döndü.

Şanlıurfa'da kamyon ile çarpışan otomobil ters döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yük kamyonu ile çarpışan otomobil ters dönerken, otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüleri belirlenemeyen 27 ASD 197 plakalı Toyota marka otomobil ile 34 DUU 825 plakalı Mercedes marka yük kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı kazada, trafik akışı ekipler tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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