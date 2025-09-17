Haberler

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonunda 14 Gözaltı, 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonunda 14 Gözaltı, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonları sonucunda 14 kişi gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen bir haftalık çalışmanın verilerini paylaştı. Paylaşımda 14 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, bin 54 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, bin 60 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, bin 920 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 35 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildiği açıklandı.

Hakkında işlem yapılan 14 kişiden 2'sinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.