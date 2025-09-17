Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonunda 14 Gözaltı, 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen bir haftalık çalışmanın verilerini paylaştı. Paylaşımda 14 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, bin 54 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, bin 60 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, bin 920 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 35 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildiği açıklandı.

Hakkında işlem yapılan 14 kişiden 2'sinin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - ŞANLIURFA