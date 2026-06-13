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Şanlıurfa'da 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ve 9 litre kaçak alkol ele geçirildi, 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Viranşehir ilçesinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde 2 bin 558 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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