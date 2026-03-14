Haberler

Şanlıurfa'da 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 700 paket kaçak sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. 29 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen denetim ve aramalarda, 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara, 61 gümrük kaçağı eşya, 19 kilogram gümrük kaçağı çay ile 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
