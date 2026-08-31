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Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi
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Şanlıurfa’da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 litre alkol ele geçirildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 litre alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı sigara ve alkol operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonda 6 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 litre alkol ele geçirilirken 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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