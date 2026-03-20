Ayakkabı tabanına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucuyu ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği denetimde, ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hassas burunlu köpeklerin de katılımıyla Karaköprü ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

AYAKKABI TABANINA GİZLEMİŞLER

Denetimler sırasında F.D. isimli şüpheliye ait olduğu belirlenen kapalı paket incelendi. Paket içerisindeki ayakkabının taban kısmına gizlenmiş halde 8 adet sentetik uyuşturucu madde ile 6 gram kubar esrar ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
