Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 130 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA