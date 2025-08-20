Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 130 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 130 Paket Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yapılan yol uygulaması sırasında 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyona hassas burunlu köpekler de dahil edildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç hakkında karar çıktı

Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç için karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.