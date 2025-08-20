Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 130 Paket Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yapılan yol uygulaması sırasında 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyona hassas burunlu köpekler de dahil edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıkları şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hassas burunlu köpeklerin de kullanıldığı uygulamada 2 bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa