Şanlıurfa'da Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: 26 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 26 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 26 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçiren ekipler, 1 zanlıyı da gözaltına aldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
