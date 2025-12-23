Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 şüpheli şahsın ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 500 gram skunk, 1 gram kokain ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli 1 şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA