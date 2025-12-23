Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Haliliye ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, 1 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda 500 gram skunk, 1 gram kokain ve 5 sentetik ecza hapı bulundu.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haliliye ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 şüpheli şahsın ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda 500 gram skunk, 1 gram kokain ve 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli 1 şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
