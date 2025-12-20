Şanlıurfa'da 6 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla 6 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında; 6 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 18 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 2 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - ŞANLIURFA