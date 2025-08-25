Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 35 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 35 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Ekipler, bir şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 35 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
