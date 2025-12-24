Haberler

Şanlıurfa'da ruhsatsız silah denetimleri: 4 gözaltı

Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde gerçekleştirilen jandarma denetimlerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 7 adet silah ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Siverek ve Eyyübiye ilçelerinde ruhsatsız silah denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile 36 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs karakola götürülürken olaylarla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
