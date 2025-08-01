Şanlıurfa'da İtfaiye Ekipleri Sulama Kanalına Düşen Köpeği Kurtardı
Haliliye ilçesinde bir sulama kanalına düşen köpek, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ip yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, kurtarma operasyonu için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kanalda çalışma başlatan ekipler, bitkin düşen ve boğulmak üzere olan köpeği, ip yardımı ile sulama kanalından çıkararak kurtardı.
Vatandaşlar, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa