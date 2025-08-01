Şanlıurfa'da İtfaiye Ekipleri Sulama Kanalına Düşen Köpeği Kurtardı

Şanlıurfa'da İtfaiye Ekipleri Sulama Kanalına Düşen Köpeği Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haliliye ilçesinde bir sulama kanalına düşen köpek, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ip yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, kurtarma operasyonu için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kanalda çalışma başlatan ekipler, bitkin düşen ve boğulmak üzere olan köpeği, ip yardımı ile sulama kanalından çıkararak kurtardı.

Vatandaşlar, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Şekersiz' ifade yasağı: Üreticilere yeni düzenleme

Bakanlıktan milyonları ilgilendiren karar! Raflardan kalkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.