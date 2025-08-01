Şanlıurfa'da İtfaiye Ekipleri Sulama Kanalına Düşen Köpeği Kurtardı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kanalda çalışma başlatan ekipler, bitkin düşen ve boğulmak üzere olan köpeği, ip yardımı ile sulama kanalından çıkararak kurtardı.

Vatandaşlar, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA