İstinat duvarı çöken sitedeki 4 dairede hasar oluştu

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde istinat duvarı çöken sitedeki 4 daire hasar gördü. Olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İnşaatı kısa bir süre önce tamamlanan 3 bloklu sitenin istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar tedbir amaçlı olarak tahliye edilirken yaşanan olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Alt katta bulunan 4 dairenin hasar gördüğü olayda, iş makineleri çöken istinat duvarını kaldırmak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
